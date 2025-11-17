El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los delincuentes están mejor equipados: secretaria de Gobierno de Santander de Quilichao

Tras el ataque devastador de las disidencias de las Farc en el corregimiento de Mondomo en Santander de Quilichao, la secretaria de Gobierno de esta localidad nortecaucana, María Luisa Holguin pasó por los micrófonos de W Radio para rechazar los hechos y exigir medidas para proteger a la población.

“Es un panorama desolador después de este ataque demencial que dejo 19 heridos, siete de ellos integrantes de la Fuerza Pública, los demás civiles. Sacaron a la personas y explotaron la viviendas. Fue un ataque con explosivos, drones y ráfagas de fusil. Tenemos aproximadamente 10 núcleos afectados, sus viviendas quedaron muy mal”, dijo.

El alcalde Luis Eduardo Grijalba inició el proceso de declaratoria de calamidad pública.

La funcionaria destacó que ante la gravedad de la situación se solicitó la realización de un consejo de seguridad al Gobierno Nacional pata recibir su apoyo, pero no fue posible.

“También pedimos a la Gobernación que se una, estamos solos en esta situación. Es necesario que nos miren diferente porque estamos muy asustados”, explicó.

La secretaria denunció ademas, que los grupos armados al margen de la ley están mejor dotados en materia de tecnología y armamento, con la capacidad de realizar ataques tan devastadores como el de Mondomo.

“Vemos a la Fuerza Pública sin el apoyo económico que necesita, necesitamos tecnología, equipos antidrones, detectores; esto lo que estamos pidiendo. Está perfecto que militaricen, pero dónde está la tecnología. Hoy nos enfrentamos a una guerra tecnológica y los delincuentes estan mejor dotados, eso es una realidad inminente”, aseveró Holguín.

La secretaria de Gobierno resaltó el trabajo que hacen los uniformados del Ejército y Policía que enfrentaron a cerca de 300 subversivos que perpetraron el ataque.

“Hemos solicitado los equipos antidrones, inhibidores, vehículos blindados, una gran inversión tecnológica en el Cauca para que la fuerza pública este mejor preparada, pero no hemos sido escuchados”, puntualizó.