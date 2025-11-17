El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Positivo el mensaje de no querer afectar a ciudadanía: alcalde de Tuluá por comunicado de Pipe Tuluá

Recientemente, se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, emitió concepto favorable y dio luz verde a la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de la banda criminal La Inmaculada, a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

¿Qué dijo ‘Pipe Tuluá’?

Por medio de una carta conocida en primicia por W Radio, y enviada desde la estación de Policía de Los Mártires, le pidió a la banda criminal ‘La Inmaculada’, que dirige, que no emprendan acciones violentas contra los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ni el alcalde de Tuluá.

En esa línea, el mismo alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, se pronunció al respecto en los micrófonos de La W.

Alcalde de Tuluá responde

“Me parece muy importante que se pueda dar tranquilidad a la ciudadanía”, aseguró el mandatario municipal en su primera intervención.

Así, dijo que “cuando sale un comunicado haciendo esa manifestación, lo importante es que se cumpla lo que se manifiesta”.

“Prefiero creer. Lo que quiero es que las cosas salgan bien para nuestro municipio. Quisiera que lo que él manifiesta sea realmente lo que tiene en su corazón, el no querer atacarnos”, enfatizó.

El alcalde Vélez subrayó que desde su administración su “solicitud siempre ha sido que hay que defender a la ciudadanía, no puede continuar la situación de amenazas, extorsión y asesinatos”.

“Que en nuestro municipio la gente pueda estar tranquila. Es positivo el mensaje de no querer afectar a la ciudadanía”, concluyó.

