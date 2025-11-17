El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Producto que genera empleo y valor: AsoExport por decisión de EE.UU. de quitar aranceles al café

En la tarde de este viernes, 14 de noviembre, el presidente Donald Trump firmó una nueva Orden Ejecutiva que modifica el alcance de los aranceles recíprocos anunciados inicialmente en abril de 2025.

La decisión excluiría de estas tarifas o aranceles, como se les conoce a varios productos agrícolas que cumplen ciertos criterios, especialmente aquellos que no se producen en Estados Unidos. La Casa Blanca afirma que el ajuste fortalece la economía nacional y la seguridad del país.

Uno de estos productos es el café. Por este motivo, en los micrófonos de La W, habló Gustavo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (AsoExport), para dar su perspectiva del tema.

“Es una excelente noticia”, aseveró en su primera intervención.

Y agregó: “Colombia para exportar a Estados Unidos tenía que pagar un 10% de arancel, y a partir de la fecha se elimina. Podemos entrar de forma libre al mercado norteamericano".

Sin embargo, dijo que “abrir más mercados no significa excluir o dañar los que hemos construido durante décadas”, específicamente los de Estados Unidos.

Así, concluyó diciendo que el café “es un producto que genera empleo y valor”, motivo por el cual reciben con los brazos abiertos la decisión del Gobierno estadounidense.

