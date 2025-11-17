El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal? Miembros de Coordinadora Ejército Bolivariano estarían ahí

La delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con la Coordinadora Ejército Bolivariano se reunieron este viernes, 14 de noviembre, en Bogotá con una comisión de la guerrilla para definir los protocolos para la creación de las Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo, tras culminar con éxito la destrucción de 14 toneladas de material de guerra entregado por el grupo armado ilegal.

Así, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con las disidencias de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, habló en los micrófonos de La W al respecto.

¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal?

“Estas Zonas de Ubicación Temporal están contempladas en la ley 2272. Se trata de unas zonas a las que deben llegar miembros del grupo armado con los que se acuerde el tránsito a la vía civil”, dijo en su primera intervención.

Y agregó: “Son zonas temporales, son para facilitar el tránsito a la vía civil”.

Así, explicó algunos detalles de estas zonas, dentro de las que se encuentran las siguientes.

“Quienes se ubican en esas zonas deben estar desarmados y sin uniformes”, dijo.

Explicando, al tiempo, que “ahí debe regir a plenitud las reglas del Estado social de derecho, de tal manera que están bajo el control de las autoridades gubernamentales ”.

“Se establecen unas reglas, unos principios que deben contemplarse durante su existencia”, dijo.

Y finalmente, subrayó que no habrá ni se tiene permitido la presencia de menores de edad en estos lugares.

Escuche la entrevista completa a continuación:

