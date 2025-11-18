El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo está el panorama electoral de la segunda vuelta presidencial en Chile? Exministro analizó

Este fin de semana Chile vivió una nueva jornada electoral con las elecciones presidenciales que se fueron a segunda vuelta. Allí, los contendientes políticos serán la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.

Lea más: “El próximo presidente de Chile va a ser José Antonio Kast”: senador chileno

Por este motivo, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el exministro de Interior chileno Rodrigo Delgado, quien analizó la primera vuelta de las elecciones y el panorama de la segunda.

Le puede interesar Chile celebrará una segunda vuelta presidencial entre izquierdista Jara y ultraderechista Kast

Delgado inició explicando en su análisis que “los primeros dos lugares (Jara y Kast) no fueron tanta una sorpresa (…) sí había mucha convicción de que los dos primeros lugares serían los que fueron ”.

Así mismo, resaltó el desempeño electoral de Jara, ya que, según dijo, ella era “la única candidata oficialista contra los candidatos de la oposición que eran cuatro. Cabe recordar que hay derechas en Chile, no hay una sola”.

“Hoy día la diferencia entre Jara y Kast son dos puntos, y eso es muy poco para el oficialismo”, agregó a su análisis.

Escuche la entrevista completa a continuación:

