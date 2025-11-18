¿El Santo Grial? Así avanza tratamiento que promete alargar vidas y erradicar enfermedades mortales

La W conversó con Yip So, ceo de Lonvi Biosciences, empresa que trabaja en una solución médica para alargar la vida humana hasta los 120 o 150 años. Esto después de que a los presidentes de China y Rusia fueran sorprendidos hablando de vivir hasta esas edades.

So aseguró que la cápsula ya está lista gracias al trabajo con profesionales médicos que enfocaron su investigación en la erradicación de lo que denominaron ‘células zombis’.

¿El tratamiento es el Santo Grial y puede erradicar enfermedades mortales?

Expresó que no solo buscan expandir la expectativa de vida de las personas, sino que puedan mejorar su calidad de vida. Para eso, el tratamiento remueve las llamadas ‘células zombis’, previniendo enfermedades degenerativas “para que las personas puedan tener una vida mucho más saludable”.

¿Cómo cambiaría físicamente una persona tan longeva?

“Esas personas se verán más jóvenes si comienzan a edad temprana con esto. Las ‘células zombis’ no solo se agrupan en los órganos, sino también en la piel, reduciendo el colágeno en la piel. Entonces, si se eliminan, tendremos menos arrugas”, indicó.

Lea aquí: Las claves para tener una vida longeva y llena de salud explicadas por una coach

Sobre Linvi Biosciences como empresa

Esta compañía privada se estableció en julio de 2022 y fue fundada por Yip So y su familia, aunque tiene tiene inversores privados.

El equipo de trabajo que desarrolla este tratamiento se basa en científicos de la Universidad Nacional de Singapur.