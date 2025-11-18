El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Embajador de Colombia en España dio detalles del Expoartesano Madrid 2025: así será

Este martes, 18 de noviembre, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, quien se refirió al Expoartesano Madrid 2025, un espacio que celebra la riqueza artesanal y artística de Colombia, y que llega por primera vez al país ibérico.

“Hoy nos enorgullece mucho presentar este gran momento para la diplomacia Colombia. Se trata de presentar en Europa a Expoartesano”, dijo el embajador.

El evento iniciará el 19 de noviembre e irá hasta el 23 del mismo mes. Según dijo Ávila, la inauguración del mismo contará con la presencia de la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, y la gerente de Artesanías de Colombia.

“Expoartesano es un gran escaparate de talento colombiano en donde la tradición y la creatividad se vuelven protagonistas. También encontraremos moda, joyería, accesorios, decoraciones y piezas hechas completamente a mano”, explicó.

El embajador explicó que lo que más le gustaría que el público español descubriera de Colombia por medio de las artesanías es “nuestra ancestralidad, de dónde venimos, eso es lo más importante”.

