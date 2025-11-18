El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este es el informe de UIAF sobre transacciones bancarias de Gustavo Petro: sus compras e ingresos

En medio de la polémica por la compra de los aviones Gripen el presidente Gustavo Petro pidió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que publique “toda su vida financiera”.

Esta entidad realizó un informe en junio de este año en el que revela los movimientos financieros del mandatario.

“Se solicita realizar un análisis financiero debido a alertas presentadas por parte de presidencia, en donde presuntamente se tienen afectaciones a las cuentas personales del presidente de la república de Colombia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. De acuerdo con el plan nacional de inteligencia-PNI, es deber de la UIAF velar por la seguridad financiera del presidente”, señala el informe.

Tras ello, agrega: “es importante destacar que esta información solo representa la existencia de las transacciones, no es posible concluir si estas están asociadas financieramente a hechos delictivos o intenciones de ello, motivo por el cual la información aquí presentada deberá ser verificada mediante el ciclo de inteligencia del organismo receptor”.

Este revela los pagos que le han hecho al mandatario desde su llegada a la Casa de Nariño, así como sus movimientos.

Especialmente el mandatario hace movimientos en dos bancos. Como ingreso destaca el desembolso de su sueldo, que oscila entre 26 millones de pesos y 48 millones de pesos.

En cuanto a los pagos, se identifica el pago de su hipoteca por su casa en Chía, así como compras, entre las que se destacan boletas al Circo del Sol, compras en Louis Feraud, Gucci, El Corte Inglés, Prada Emirates, Casa dei Tessuti y La Rinascente (en Florencia-Italia) y Ralph Lauren, entre otros.

Entre 2023 y 2025 la entidad identificó 41 transferencias que ascienden a más de 321 millones de pesos.

Así las cosas, en cuanto a las operaciones de salida, también entre 2023 y 2025, fue de 496 millones de pesos.

En este orden de ideas, en la cuenta con mayores movimientos bancarios del mandatario (BBVA), se revelan entradas (entre 2023 y 2025) por $1.313 millones y salidas por $1.444 millones.

Pagos periódicos a Verónica Alcocer

El reporte da cuenta de unos “Cargo Domi”, que se refiere a un cargo o pago domiciliado, que es un método para autorizar que una empresa cobre automáticamente pagos periódicos de tu cuenta bancaria.

Entre esos está pagos está la medicina propagada, a la Asociación de padres de alumnos del Liceo Francés, a la administración de su casa, así como a Verónica Alcocer y a Ingrid Carolina Plata Navas.

