Funcionario de alto rango se reunió con Diego Marín en Europa y le presentó propuesta

Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló que ese funcionario se reunió con Diego Marín dijo que fue enviado por el presidente.

05:43

Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', e imagen de persona incógnita. Fotos: Suministrada / Getty Images

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que un funcionario de alto rango y que está al frente de temas de lavado de activos, viajó hasta Europa para reunirse con Diego Marín, denominado el ‘Zar del Contrabando’.

  • Vea aquí: ​Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, reapareció: Fiscalía lo acusó formalmente por contrabando

Asimismo, W Radio conoció que el funcionario le llevaba una propuesta a Diego Marín, pero ¿a cambio de qué?

Este viaje se produce en medio del trabajo de la fiscal general de la Nación por extraditar a Marín.

Sánchez Cristo, también mencionó que el funcionario que habló con Diego Marín dijo que lo mandó el presidente de la República.

Finalmente, el director de La W mencionó que revelará el nombre de este funcionario en la mañana de este miércoles, 19 de noviembre.

Escuche la noticia completa de Julio Sánchez Cristo aquí:

05:43

