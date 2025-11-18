El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Funcionario de alto rango se reunió con Diego Marín en Europa y le presentó propuesta

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que un funcionario de alto rango y que está al frente de temas de lavado de activos, viajó hasta Europa para reunirse con Diego Marín, denominado el ‘Zar del Contrabando’.

Vea aquí: ​Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, reapareció: Fiscalía lo acusó formalmente por contrabando

Asimismo, W Radio conoció que el funcionario le llevaba una propuesta a Diego Marín, pero ¿a cambio de qué?

Este viaje se produce en medio del trabajo de la fiscal general de la Nación por extraditar a Marín.

Sánchez Cristo, también mencionó que el funcionario que habló con Diego Marín dijo que lo mandó el presidente de la República.

Finalmente, el director de La W mencionó que revelará el nombre de este funcionario en la mañana de este miércoles, 19 de noviembre.

Escuche la noticia completa de Julio Sánchez Cristo aquí: