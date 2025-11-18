Gobierno tenía elementos para presumir que había menores: Defensoría por bombardeos a disidencias
La defensora del Pueblo, Iris Martín, destacó que el reclutamiento forzado en Colombia por parte de grupos ilegales está en aumento.
Gobierno tenía elementos para presumir que habían menores: Defensoría por bombardeos a disidencias
Iris Marín, defensora del Pueblo. Foto: Coprensa.
Este martes, 18 de noviembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Iris Marín, defensora del Pueblo, para referirse a los recientes bombardeos contra las disidencias Farc de Iván Mordisco en donde han muerto menores de edad.
Escuche la entrevista completa a continuación:
