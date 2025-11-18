La W RadioLa W Radio

Actualidad

Gobierno tenía elementos para presumir que había menores: Defensoría por bombardeos a disidencias

La defensora del Pueblo, Iris Martín, destacó que el reclutamiento forzado en Colombia por parte de grupos ilegales está en aumento.

Gobierno tenía elementos para presumir que habían menores: Defensoría por bombardeos a disidencias

Gobierno tenía elementos para presumir que habían menores: Defensoría por bombardeos a disidencias

09:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Iris Marín, defensora del Pueblo. Foto: Coprensa.

Este martes, 18 de noviembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Iris Marín, defensora del Pueblo, para referirse a los recientes bombardeos contra las disidencias Farc de Iván Mordisco en donde han muerto menores de edad.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Gobierno tenía elementos para presumir que habían menores: Defensoría por bombardeos a disidencias

09:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad