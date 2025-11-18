No existe ningún entrampamiento, Diego Cadena es un mentiroso: Manuel Castañeda responde a denuncias
En la entrevista con La W, Manuel Castañeda dijo que Miguel Ángel del Río tiene la razón en su versión con respecto a la expareja del jurista, Ximena Bustamante.
26:28
Manuel Antonio Castañeda, conductor de la 'narcocamineta’ de la UNP. Foto: Colprensa.
Este martes, 18 de noviembre, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Manuel Castañeda, conocido como el ‘narchofer’ de una camioneta de la UNP, para referirse a la denuncia de Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río, en la que se asegura que el jurista supuestamente estaba armando un montaje en contra de Diego Cadena y el presidente Álvaro Uribe Vélez.
“El tema entre ella y el doctor del Río no es más que un tema económico”, inició diciendo en su intervención.
Y agregó: “No existe ningún tipo de entrampamiento como ella (Ximena) lo quiere hacer ver, eso es falso, acá quien tiene la razón es el doctor del Río, Diego Cadena está diciendo mentiras, es un mentiroso”.
“Con los temas que habló la señora Ximena es falso. En la oficina de ella o en la del doctor del Río, en su momento, sí se da un encuentro, y ella quiere hacer ver eso como si hubiera sido una reunión clandestina y eso es falso”, comentó.
En esa línea, Castañeda contó que “ella quiere hacerse ver cómo víctima en este caso, eso es falso. A ella la están guiando a hacer todo esto, esto no lo hace ella con criterio propio”.
Señalamientos de Iván Cancino
“A mi no me avalan un principio de oportunidad aprobado en mentiras o porque la misma Fiscalía esté aliada conmigo para involucrar a personas que no tienen que ver con todo esto”, dijo.
En contra parte, aseguró: “Mi principio de oportunidad se basa en pruebas técnicas. Esto no es, como lo dice Cancino, que yo quiero embalar a ciertas personas con falsedad. Mi principio de oportunidad se basa en verdades y pruebas”.
Y aseveró: “Diego Cadena sí se ha prestado para hacer entrampamientos”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
