¿Quiénes están detrás de los recientes hechos de violencia en Cali? Secretario de Seguridad responde

Cali vivió un fin de semana marcado por cuatro atentados con explosivos registrados entre el sábado y el lunes festivo, hechos que mantienen en alerta a las autoridades y que son materia de investigación.

Por este motivo, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, hizo el balance de los hechos violentos de este fin de semana en la capital del Valle del Cauca.

“Lo que hemos investigado preliminarmente es que estos atentados estarían asociados a dos estructuras criminales: la Manuel Cepeda Vargas y la Jaime Martínez”, dijo en su primera intervención.

El funcionario explicó que creen que los ataques son “derivados de una especie de retaliación por los resultados que hemos tenido en las ultimas semanas”, en donde según dijo, se han logrado capturas de miembros de esos grupos.

Escuche la entrevista completa a continuación:

