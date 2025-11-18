El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Únicos responsables son los grupos armados”: almirante Cubides sobre menores muertos en bombardeos

El almirante Francisco Cubides, actual comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, habló en La W sobre los bombardeos ordenados por el Gobierno Nacional en los que murieron menores.

Cubides dijo que los únicos responsables de estas muertes son los grupos armados que reclutan a los menores, e informó que este flagelo sigue aumentando en Colombia.

“Siempre hay posibilidad que haya menores en las filas de los grupos armados. Los únicos responsables de que los menores sean parte de esto son los grupos armados que han venido reclutando”, dijo.

Cubides dijo que, en el caso del bombardeo en Guaviare en el que murieron 7 menores, había información sobre el peligro inminente en el que se encontraban veinte soldados. En ese momento se le consultó al ministro de Defensa y al presidente de la República, Gustavo Petro.

“Les dijimos que podían haber menores, pero lo que nos corresponde es actuar, de no haber actuado, hoy los colombianos, y sobre todo las familias, estarían lamentando que esos soldados habrían muerto”, aseguró.

El almirante mencionó que para cada operación se abre una investigación, ya sea por parte de las Fuerzas Militares o por parte de la Justicia Penal Militar.

Por último, dijo que en este gobierno se han adelantado 1.404 combates, de los cuales 13 han sido bombardeos.

