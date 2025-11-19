Video: Ataque de disidencias de las Farc a población de Jambaló, Cauca

En la mañana de este miércoles, la población de Jambaló, Cauca, sufre un ataque por parte de disidencias de las Farc. Con disparos, drones y cargas explosivas están atacando la estación de Policía.

Un ciudadano pudo grabar con su teléfono a los atacantes pidiendo que abandonen sus casas para facilitar la destrucción del cuartel.

Desde una montaña vecina, otro habitante grabó, el ataque incesante con ametralladoras y drones que despegan desde una cancha de futbol de la población.

Según los testimonios, la Policía está cercada y nadie ha acudido hasta ahora para amparar a los civiles.

Este fue el Reporte Coronell de hoy, muchas gracias.

