Video: Ataque de disidencias de las Farc a población de Jambaló, Cauca
El Reporte Coronell muestra el ataque con fusiles que sufre la población de Jambaló, Cauca.
En la mañana de este miércoles, la población de Jambaló, Cauca, sufre un ataque por parte de disidencias de las Farc. Con disparos, drones y cargas explosivas están atacando la estación de Policía.
Un ciudadano pudo grabar con su teléfono a los atacantes pidiendo que abandonen sus casas para facilitar la destrucción del cuartel.
Desde una montaña vecina, otro habitante grabó, el ataque incesante con ametralladoras y drones que despegan desde una cancha de futbol de la población.
Según los testimonios, la Policía está cercada y nadie ha acudido hasta ahora para amparar a los civiles.
Este fue el Reporte Coronell de hoy, muchas gracias.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles