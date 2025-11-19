El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son los motivos de las protestas en La Calera? Cara a cara entre manifestante y alcalde

Bogotá

Este miércoles 19 de noviembre, los habitantes del municipio de La Calera llevan a cabo una nueva jornada de manifestaciones.

Precisamente, la Veeduría de Actualización Catastral de La Calera convocó a una protesta pacífica, en rechazo a las afectaciones causadas por el nuevo proyecto que actualiza el catastro en esta parte del departamento de Cundinamarca.

Para hablar sobre el tema, Fabián Jiménez, organizador de la manifestación en La Calera, y Juan Carlos Hernández, alcalde del municipio, pasaron por los micrófonos de La W.

¿Por qué se convocaron las protestas en La Calera?

Inicialmente, el líder manifestante Jiménez aseguró que los bloqueos y las protestas se llevan a cabo por:

La actualización catastral de La Calera no se hace desde hace más de 15 años.

Los manifestantes han advertido falta de garantías por parte de la Alcaldía en la actualización catastral.

Por su parte, el alcalde Hernández destacó que coincide en la necesidad de llevar a cabo la actualización catastral, pero “la información que estamos recaudando evidencia cómo tenemos muchos predios que se pagan como lotes cuando tienen construcción”.

Agregando que “tenemos diez mil predios que pagan menos de 300.000 pesos al año. No nos interesa hacer las cosas mal ni desordenada”.

Jiménez respondió, asegurando que “en La Calera la inequidad es evidente. Ni siquiera al alcalde le están ofreciendo garantías de que la actualización catastral vaya a estar bien, necesitamos garantías que digan que si algo sale mal podamos ejecutar el debido reclamo y que eso se pueda solucionar antes del primer cobro”.

¿En qué puntos están los bloqueos en La Calera?

Desde las 5 de la mañana los bloqueos están en tres puntos:

Cruce de la Clínica Divino Salvador (antiguo SaludCoop)

Cruce entrada Vereda El Hato (puente peatonal)

Aurora Baja (Frente a la casa de la doctora Marcela)

Además, aseguraron que “no habrá paso intermitente a lo largo de la jornada en ninguno de los puntos donde se aglomere la comunidad. Solo se dispondrá el paso a vehículos de primeros auxilios, fuerza armada, camiones que abastezcan de alimentos al municipio y con citas medicas programadas con especialidades, cirugías o afines o personal de la salud”.

