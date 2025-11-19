¿Derecha podrá concretar alianza para el 2026? Responden precandidatos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con La W, los precandidatos presidenciales Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas hablaron sobre la posibilidad de unirse para las elecciones presidenciales del 2026. Esto, luego de que Pinzón propusiera que todos los precandidatos de derecha y centro-derecha vayan a una encuesta en enero para el 2026.

Pinzón aseguró que el “país necesita unidad (…) Estamos en una gran crisis en todos los frentes, y por eso se requiere que se unan las fuerzas ciudadanas y las fuerzas políticas que realmente quieran defender la democracia y la libertad”.

Por eso propuso el siguiente proceso: “He propuesto nombrar compromisarios antes del 8 de diciembre, acordar una encuesta al final de enero, de modo que los que saquen más del 3% puedan ir a una consulta popular el 8 de marzo”. Pinzón insistió en que no se puede seguir “simplemente hablando de unidad, pero no dar pasos en la dirección correcta”.

Lea también: Exembajador Jairo Clopatofsky se adhiere a campaña de Juan Carlos Pinzón

Por su parte, el precandidato y también exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria respaldó la propuesta: “La unidad, sin ningún lugar a dudas, tiene que ser un gran propósito nacional“, pero insistió en que “lo que no podemos es unirnos con quien piensa completamente contrario”.

Finalmente, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas aseguró que sí habrá unidad: “No tengo la más mínima duda: el propósito es derrotar al petrismo y el país puede estar totalmente tranquilo de que vamos a llegar a ese objetivo”, afirmó.

Pero advirtió que no deben precipitarse alrededor de un solo nombre: “No nos precipitemos ahora a rodear exclusivamente al candidato que va punteando las encuestas (…) al país le conviene tener una opción de centro derecha fuerte en seguridad, pero también dedicada a vivienda, empleo y educación”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause ¿Derecha podrá concretar alianza para el 2026? Responden precandidatos 17:47 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo