Encuentran a una de las mujeres desaparecidas en creciente súbita en Silvania

Las autoridades están a la espera de la llegada del CTI para realizar la respectiva labor de identificación del cuerpo.

Alcaldía de Silvania pidió ayuda humanitaria tras emergencia por las fuertes lluvias. Foto: suministrada.

En las últimas horas y tras varias horas de búsqueda, la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca confirmó que hombres de la unidad encontraron el cuerpo de una de las mujeres reportada como desaparecida tras la creciente súbita registrada el pasado lunes 17 de noviembre en el municipio de Silvania.

“El hallazgo se produjo a pocos kilómetros del Club del Bosque, en el río que atraviesa la zona de Las Granjas, uno de los puntos donde se concentraban las labores de búsqueda debido al aumento del caudal”, informaron los bomberos.

Por ahora, unidades del Ejército Nacional, Grupo Ponalsar y el Cuerpo de Bomberos de Silvania permanecen en el área adelantando operaciones de búsqueda para dar con el paradero de las dos personas que aún siguen desaparecidas.

