“Es absolutamente falso”: Augusto Rodríguez niega plan para tomar control de UIAF

Augusto Rodríguez, director de la UNP, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de las cartas de Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero, en las que lo señala a él, a Carlos Ramón González y a Jorge Lemus (círculo cercano al presidente Gustavo Petro) de un presunto complot para apoderarse de la UIAF.

Salida de Luis Eduardo Llinás de la UIAF

“Es absolutamente falso, no tengo nada que ver con eso. Me juntan con Carlos Ramón González y Jorge Lemus porque todos tenemos la impronta del M-19”, aseveró.

Reveló que Llinás estuvo hablando con él sobre temas diversos, pero ninguno relacionado con su salida de la entidad. “Cómo hacemos los dos para sacarlo si por el contrario él está ascendiendo por la escalera del Gobierno”.

Isaac Beltrán y entrada de dineros a campaña Petro Presidente

Rodríguez manifestó que Isaac Beltrán es un ingeniero a quien calificó como una persona “muy inteligente, versado en temas financieros”.

De la misma manera, negó que tuviera diferencias con Beltrán cuando este era funcionario de la UIAF.

“Él siempre me contaba cosas de su trabajo, investigaciones, que no se podía denominar como investigación, cosas abstractas para mi entendimiento que soy ingeniero químico y no abogado”, sostuvo.

Al respecto de las afirmaciones de Beltrán, el director de la Unidad Nacional de Protección recordó que él mismo fue la primera persona en hablar públicamente de la intromisión y la intención de entrar dineros del contrabando a la campaña (Petro Presidente). Por eso, mencionó que en 2021 el presidente Petro le dio la orden de estar atentos a ese tema y lo oriento sobre su actuar.

Contó que esas medidas generaron la reacción por parte de Diego Marín y mencionó el nombre de un ciudadano español, Ramón Devesa, que “merodeaba” en la campaña.

¿Quién es Ramón Devesa y por qué tiene tanta importancia su nombre?

Augusto Rodríguez señaló que Devesa inició siendo una persona que “hacía inteligencia para propiciarla a través de otros (…)”.

El nombre de Devesa toma importancia luego de que Rodríguez asegurara que, al enterarse de la situación de la entrada de 500 millones de pesos a la campaña de Petro, exigieron al español hacer la devolución del dinero y que grabara un video para dejar un registro.

Según indicó el director de la UNP, nunca conoció directamente a Devesa, pero él tampoco entregó el video donde se reflejara la devolución del dinero.

“No sé cuál fue el papel de Isaac. En alguna oportunidad comentó que había tenido contacto con ‘Papa Pitufo’, pero no me dijo si había sido directo, presencial o a través de Ramón Devesa. Eso es todo lo que conozco”, mencionó.

Posteriormente, relató que Isaac Beltrán y Ramón Devesa estaban encargados de devolver el dinero que entró a la campaña y tomar el video de evidencia.

“Entre ellos dos dijeron que ya lo tenían. Cuando les pedí el video, me pidieron plata. Me dijeron ‘eso vale una plata’, entonces les dije que conmigo no”.

¿Augusto Rodríguez visita oficinas de las UIAF?

“No. Creo que fui una vez, no estoy seguro. He hablado con Llinás, no necesariamente en las instalaciones, pero no frecuento la UIAF. Hemos hablado de cosas que nada tienen que ver con investigaciones específicas (…). Me habló alguna vez de Ramón Devesa alguna vez, entendí que estaban juntos”, dijo.

¿Cuál es el propósito de Isaac Beltrán para relacionarlo con el escándalo?

“No tengo ni idea. Nunca tuve ninguna discusión con él o un desencuentro, mucho menos con Llinás. No me consta que esté haciendo algo ilegal. Si tuvimos que hablar de una situación que nos preocupó a los dos y que no es momento de hablar”, reiteró, aunque aclaró que no tiene nada que ver con este tema.

¿Quién acercó a los españoles Ramón Devesa y Xavier Vendrell al círculo del presidente?

Rodríguez recordó que su primera fase junto al presidente Gustavo Petro fue cuando el hoy mandatario era senador de la República. En ese momento manejaba las relaciones con la UNP para la protección de Petro, por lo que no se metía en temas políticos o económicos.

No obstante, comentó que “cuando apareció Benedetti, me hice a un lado y no me enteré del ir y venir”.

De igual manera, contó que, cuando conversó con Marín, le reveló que le había entregado el dinero para la campaña a Xavier Vendrell.

