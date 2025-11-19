“Es histórico”: canciller francés sobre acuerdos militares entre Francia y Ucrania

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Macron: Los acuerdos de integración militar con Ucrania contribuyen a la defensa europea

Este lunes, 17 de noviembre, Jean-Noël Barrot, canciller de Francia, habló en los micrófonos de La W sobre la reunión que sostuvo el presidente del país ‘Galo’, Emmanuel Macron, con el jefe de Estado de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Barrot dijo en su primera intervención que este es “un acuerdo histórico que permite consolidar de manera durable y a largo plazo la cooperación militar entre Ucrania y Francia”.

“Ucrania tendrá un equipo aéreo a futuro que le permitirá disuadir una nueva invasión de Rusia en el futuro”:

Macron, por su parte, resaltó: “Con estos acuerdos superamos una nueva etapa y seguimos apostando por la integración de nuestras industrias de defensa para continuar apoyando la modernización de las fuerzas armadas de Ucrania, que siguen estando en primera línea de defensa de Europa”

