Isaac Beltrán, el funcionario de alto rango del Gobierno que se reunió con Diego Marín en Europa

Este miércoles, 19 de noviembre, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que el funcionario de alto rango -y que está al frente de temas de lavado de activos-, que viajó hasta Europa para reunirse con Diego Marín, denominado el ‘Zar del Contrabando’, es Isaac Beltrán, asesor de la UAIF (Unidad de Información y Análisis Financiero).

Le puede interesar Funcionario de alto rango se reunió con Diego Marín en Europa y le presentó propuesta

Asimismo, W Radio conoció que el funcionario le llevaba una propuesta a Diego Marín en ese entonces, pues se conoció que los hechos se habrían dado en abril del 2024.

El director de La W también reveló que Marín no aceptó la propuesta por falta de garantías, pero que dio muchas pistas sobre todo lo que, en su momento, sabía.

Sánchez Cristo, también mencionó que este funcionario que habló con Diego Marín dijo que lo mandó el presidente de la República, Gustavo Petro.

Este viaje se produce en medio del trabajo de la fiscal general de la Nación por extraditar a Marín.

Tras los hechos, Julio Sánchez Cristo reveló que a Beltrán lo sacaron hace dos semanas de la entidad. ¿La razón? Presuntamente por instrucción de Carlos Ramón González, quien está prófugo de la justicia colombiana en Nicaragua.

Vea la noticia completa a continuación:

Escuche W Radio en vivo: