Juan Carlos Pinzón propone encuesta de derecha en enero con precandidatos que marquen más del 3%

El precandidato y exministro Juan Carlos Pinzón propuso a aspirantes de derecha y centro-derecha unirse para realizar en enero “una encuesta nacional vinculante, abierta exclusivamente a los que registren 3% o más de intención de voto como umbral democrático”, para definir un único candidato que vaya a una consulta en marzo del 2026.

Pinzón explicó que “los nombres que resulten de esta encuesta pasarán a la gran consulta popular del 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas, para que de allí surja el candidato único plenamente legitimado por la ciudadanía”.

Y pidió tener reglas claras desde el inicio, por lo que planteó “la creación inmediata de un Comité de Compromisarios, encargado de solicitar formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la realización y reglamentación de la Gran Consulta Nacional del 8 de marzo”, con el fin de asegurar “un proceso serio, transparente y respetuoso para todos que sea resuelto por el voto de los electores”.

Pinzón pasó por los micrófonos de La W y aseguró que esto permitiría “ordenar el proceso e incluir a quienes hoy representan sectores fundamentales que están haciendo esfuerzos en favor de la unidad”.

Sobre unirse a colaciones como la que se organizó en el Hotel Marriott de Bogotá, dijo que va “a estar hablando, como ya lo vengo haciendo con muchas personas que están en candidaturas, y claro que voy a insistir en esta idea porque llegó la hora ya de tomar definiciones y de tener un plan concreto, claro. No seguir simplemente hablando de unidad, pero no dar pasos en la dirección correcta”.

Escuche la entrevista completa en La W:

