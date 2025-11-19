“Juliana Guerrero no tiene que ver”: canciller sobre validación de títulos universitarios en Europa

Durante una entrevista exclusiva en La W, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio dejó claro que el caso de Juliana Guerrero no tiene nada que ver con la suspensión de las negociaciones para facilitar la validación de títulos colombianos en la Unión Europea y que, por el contrario, se ha sentado con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para avaluar de que forma pueden agilizarse los procesos, en especial el de los profesionales de la salud.

Además, en lo que respecta a una posible negociación entre el Clan del Golfo y el Gobierno de Colombia, aclaró que hay muchos temas que son reserva del sumario, pero dejó sobre la mesa la posibilidad de que antes de finalizar el 2026 podrían cerrarse los acuerdos entre la mayor banda criminal del país y el Gobierno de Gustavo Petro.

Antes de terminar su entrevista, la economista y magíster en Cooperación Internacional, le contó a la La W que debido a los múltiples problemas para agendar cita en el Consulado de Madrid, desde la Cancillería se ha puesto en marcha una nueva plataforma de citas basada en reconocimiento facial para garantizar trámites más seguros, transparentes y libres de intermediación, agregando que antes de finalizar el año se extenderá a los demás consulados de España y a varias sedes en Europa.

Escuche la entrevista completa en La W:

