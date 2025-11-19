“Me golpeó en el ojo”: Ximena López Bustamante sobre relación con Miguel Ángel del Río

Ximena López Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río, dialogó con La W a propósito del entrampamiento que denuncia tanto su exesposo como la contraparte, el también los abogados Diego Cadena e Iván Cancino.

Sobre la versión de Del Río que señala que ella le pidió una suma de 5.000 millones de pesos a cambio de no hacer pública la información del escándalo, aseguró que nunca le ha pedido dinero.

“Jamás, jamás. Lo que pasa es que los abogados como él, que se acostumbran a dar defensas mediáticas y no jurídicas, tergiversan la información de la manera que les da la gana. Miguel Ángel se volvió muy ágil y yo alimenté ese proyecto que hoy me está atacando. Fui yo la que le ayudó a construir tantas cosas cuando él era un abogado que no era visible, que no sabía manejar Instagram”, dijo.

Calificó al abogado Del Río como una persona “narcisista” y quien no puede aceptar el trabajo conjunto.

“Él está tan mal que todo lo que está diciendo públicamente sobre mi participación habla de la mentalidad que tiene como hombre (…). O este hombre utilizó esta sociedad de manera ficticia para mantenerme atrapada en un círculo de manipulación económica o no se da cuenta de lo mal que está quedando ante el país”, afirmó.

De la misma manera, mencionó que sus abogados han descubierto que los procesos que Del Río “manejaba por debajo de la mesa” sería de 14.000 millones de pesos. Además, manifestó que lo que hace el litigante es desviar la atención para hacer parecer que esta polémica es sentimental.

¿Hubo maltrato físico por parte de Miguel Ángel del Río?

Expresó que esa fue una situación que se presentó durante toda la relación que mantuvo con el abogado.

“Yo era muy joven cuando empecé con este señor y realmente cuando me empecé a dar cuenta de todas las cosas que él hacía, mentía (…). Cuando yo me iba de la casa, él me tiraba de la cama y pues obviamente me encerraba, básicamente para que yo no me fuera. Me hacía unos escándalos, me lloraba y en una de esas cosas, durante la relación, pues me golpeó en el ojo, me golpeó en la cara y se arrodilló a decirme ‘perdóname, perdóname, esto fue sin culpa, esto fue sin culpa’. En más de una ocasión me decía que las cosas que hacía las hacía sin culpa y me parece totalmente violento que él diga que no denuncié eso a tiempo”, contó.

Noticia en desarrollo..

Escuche la entrevista completa aquí: