Carina Murcia Yela y logos de Movistar y Tigo. Fotos: MinTIC / X @MovistarCo y @Tigo_Colombia

MinTIC niega que haya duopolio en telecomunicaciones en Colombia tras integración Movistar-Tigo

Carina Murcia Yela, ministra de las TIC, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la noticia más importante en tema de telecomunicaciones en Colombia, la integración de Movistar y Tigo.

¿Hay preocupación por el duopolio en control de la telefonía en Colombia?

“No. Esto es un proceso que está con toda la responsabilidad técnica, con vigilancia precisa y el componente técnico (por parte del MinTIC). La decisión se encuentra acorde por un interés superior para mejorar la calidad del servicio y puede existir una extensión en la conectividad en las regiones”, dijo.

Recordó que en gobiernos anteriores también se dieron integraciones de pequeños operadores, por eso, resaltó la importancia de la pluralidad en el mercado.

Asimismo, mencionó que se debe tener claro que, si se abre el mercado, hay más demanda. “Operadores tendrán la oportunidad de abrirse a nuevos mercados, en territorios donde quizás hoy no llegan”.

De la misma manera, negó que con la unión de Movistar y Tigo se consolide un duopolio de las telecomunicaciones en Colombia.

¿Cuáles serán los beneficios de la integración de Movistar y Tigo?

Murcia señaló que en Colombia hay 77 millones de personas que usan dispositivos móviles, lo que se traduce en 1.2 celulares por persona. Por esto, destacó la importancia de que haya un mercado libre que ayude al desarrollo del país.

“Si buscamos fortalecer a los operadores para que lleguen a las regiones, debe existir dinamismo para que sea más competitivo”, indicó.

“Para mí, si hay competencia, hay más demanda”, añadió.

Escuche la entrevista completa aquí: