Nissan presenta Qashqai e-POWER su nueva SUV que revoluciona el mercado colombiano

Colombia

Acompañando por 65 años a los colombianos, Nissan lanza la nueva generación de Qashqai con la evolución de un sistema de propulsión, manteniendo el diseño elegante, confort interior y desempeño audaz que caracteriza a esta línea de SUV que, hoy por hoy, se posiciona como uno de los mejores vehículos en el mercado nacional.

Ofreciendo mayor eficiencia de combustible, reduciendo las emisiones de CO2 y alcanzando un refinamiento superior, la Qashqai e-POWER es un vehículo que brinda la sensación de ir en un carro eléctrico sin que lo sea, brindando una transición clara y segura a la conducción electrificada, combinando la suavidad y la respuesta instantánea de un vehículo eléctrico con la autonomía y la comodidad de un motor de combustión interna.

Además, con su sistema e-POWER, incorpora una unidad de propulsión modular 5 en 1 que integra el motor eléctrico, el generador, el inversor, el reductor y el multiplicador en un conjunto que es tanto compacto como ligero. Por su parte, el motor a combustión es tan silencioso que casi no se sienten las vibraciones incluso cuando está encendido; asimismo, proporciona una sensación de manejo suave y silencioso al momento de conducir exclusivamente con la energía de la batería.

En cuanto a rendimiento, este nuevo SUV de Nissan brinda una autonomía de más de 1.200 kilómetros y un consumo realmente bajo: 4.5 litros por cada 100 kilómetros según la medición WLTP, convirtiéndolo en un vehículo amigable no solo con el planeta sino con el bolsillo de los colombianos.

Nissan continúa innovando el mercado automotor en el país, logrando que la Qashqai e-POWER sea una verdadera revolución, ofreciendo a sus clientes las ventajas de una movilidad eléctrica sin ninguna complicación.