Donald Trump y Mohamed bin Salmán ; en cíctulo Jamal Khashoggi | Fotos: GettyImages

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No respeta la vida ni a los periodistas: ‘Marty’ Baron a Trump por comentarios sobre Jamal Khashoggi

El exdirector del Washington Post, Martin Baron, conocido como ‘Marty’, ha reaccionado con profunda indignación a los recientes comentarios del presidente Donald Trump donde minimizó el asesinato del periodista de su medio, Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018 dentro del consulado saudí en Estambul.

Para hablar sobre el tema, el periodista Baron, quien además dirigía el Washington Post al momento del asesinato de Jamal Khashoggi, pasó por los micrófonos de La W.

“Lo de Trump fue una vergüenza, sus comentarios no mostraron ningún respeto por la vida humana, por la vida de un hombre que no cometió ningún delito, solo escribía columnas de opinión. Los comentarios de Trump se fueron debajo de la dignidad de su cargo como presidente”, aseguró.

Asimismo, enfatizó en que el presidente Trump “no le importan los periodistas, no respeta la libertad de expresión ni entiende el papel que desempeñamos, no respeta el periodismo, es un peligro. Ahora, solo acepta a los periodistas propagandistas”.

Según relató Baron, el trabajo que desempeñaba Jamal Khashoggi era hablar de la falta de libertades en su natal Arabia Saudita.

“Decía que las políticas de Mohamed bin Salmán eran solo una fachada, pues llegó al poder diciendo que daría libertades, pero no fue así, él escribía sobre eso. A el príncipe Salmán no le gustaba Khashoggi, entonces mintieron, dijeron que el periodista salió del consulado sin ningún problema, eso es falso, nadie ha encontrado sus restos, han mentido repetidamente sobre las circunstancias que llevaron a su muerte”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause No respeta la vida ni a los periodistas: ‘Marty’ Baron a Trump por comentarios sobre Jamal Khashoggi 08:44 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí