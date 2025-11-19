Qué hacía el hacker español Ramón Devesa en reunión de exfuncionario de UIAF y Diego Marín

Fuentes de La W aseguran que el hacker español, señalado de haber grabado el video de la devolución de los 500 millones de pesos que habría aportado Diego Marín a la campaña Petro Presidente, estuvo presente en la reunión entre Isaac Beltrán, exfuncionario de la UIAF, y el señalado ‘Zar del Contrabando’ que se produjo en España en abril de 2024.

En una carta enviada a La W, Beltrán explicó que la reunión se llevó a cabo con la presencia del abogado de Marín, Gonzalo Boyé, por lo que nunca se tuvo contacto privado con el ‘Zar del Contrabando’.

Y es que, para esa reunión, según fuentes de La W, se les quitaron los celulares antes de ingresar para que la misma no fuera grabada.

¿Por qué aparece Ramón Devesa reunido con Isaac Beltrán y Diego Marín?

A propósito, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, respondió a los señalamientos que le hizo Beltrán y se refirió a la presencia de Ramón Devesa en la reunión.

“Una buena pregunta. Yo le puse en comunicación al presidente cuando me di cuenta que había entrado una plata a las arcas de Xavier Vendrell. El presidente le dice que se reuniera con Augusto Rodríguez para devolver la plata inmediatamente. (Beltrán) Pidió un plazo porque había gastado una parte, el tipo estaba confundido por la forma en que se le habló”.

“Apareció y dijo que ya se hizo todo. Dijo que el video lo hizo Ramón Devesa, quien también había venido a la campaña para apoyar en temas de ciberseguridad”, agregó.

Tras esto, contó que Beltrán y Devesa le pidieron dinero por el video, algo que él no aceptó.

Asimismo, Rodríguez aseguró que desconoce cuál es el papel de Beltrán en la reunión con Diego Marín y en la que estuvo presente Devesa, pero aclaró que no le costa que esté haciendo algo ilegal.

“No tengo certeza de que el presidente lo haya sabido. Sé que Devesa hablaba con Isaac o si el estuvo presente, si viajaron ambos, no tengo conocimiento. Me dijo Isaac que había habido un contacto con él y me hablaba de Ramón Devesa”, dijo.

Escuche la entrevista completa con Augusto Rodríguez aquí:

