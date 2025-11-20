El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es ‘Cerebro de Madre’, el libro que desmonta mitos y revela verdades sobre el instinto maternal

Chelsea Conaboy, periodista especializada en salud, quien formó parte del equipo del diario Boston Globe galardonado con el Pulitzer en 2014, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su nuevo libro ‘Cerebro de Madre’.

Tras nacer su primer hijo y, aunque estaba preparada para las noches sin dormir, no anticipó sentirse tan distinta: la metamorfosis “tan profunda y desconcertante” que experimentó al ser madre. Al investigar, descubrió qué había detrás de ese cambio: su cerebro estaba en transformación.

Así surgió ‘Cerebro de Madre’, un ensayo en el que desmonta ideas arraigadas, como el instinto maternal, y explica que el cerebro de los hombres también cambia y expone realidades complejas sobre una experiencia, la crianza, fundamental pero poco analizada.

“Cuando uno mira la historia se da cuenta de que el instinto maternal viene de las teorías religiosas y morales de lo que significa ser una madre y ser mujer, pero cuando uno va a las teorías científicas nos damos cuenta que realmente la capacidad de ser madre crece en las mujeres y toma tiempo desarrollarla”, aseguró.

Asimismo, destacó que es necesario derribar la idea de que el instinto maternal nace en el momento en que el bebé nace, pues es normal no sentir esta conexión en los primeros meses.

“A muchas mujeres les dicen que el instinto de amor maternal y cuidado surge automáticamente, y muchas mujeres se sienten así, les sale de inmediato, pero para muchas otras mujeres es más complicado; sienten amor, pero también miedo, preocupación, dudas, surgen preguntas de cómo pueden conectar con este nuevo ser, y se suben a la aventura de entender y conocer a su propio hijo, y de la misma madre conocerse a sí misma en esta nueva faceta, para desarrollar esta relación”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

