Bloomberg publica audio de entrevista con canciller: esto dijo de plan para salida de Maduro

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que la información producto de la entrevista otorgada por la canciller Rosa Villavicencio en Madrid, publicada por Bloomberg Línea, relacionada con un supuesto apoyo del Gobierno de Colombia a un plan de salida de Nicolás Maduro del poder, fue sacada de contexto.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite aclarar que la información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio en la entrevista”, manifestó la Cancillería.

Sobre el tema, La W conversó con el corresponsal Daniel Basteiro, de Bloomberg, quien aseguró que “lo que hicimos fue publicar, de manera fidedigna, fehaciente y fiel a sus palabras, lo que ella nos dijo, y su posición y orientación sobre un posible plan de transición en Venezuela (...) Publicamos la transcripción literal, sus palabras”.

¿Qué dijo la canciller Rosa Villavicencio en entrevista con Bloomberg?

Bloomberg hizo pública la grabación de la entrevista con la canciller Rosa Villavicencio, donde quedó claro qué fue lo que manifestó sobre un supuesto apoyo del Gobierno de Colombia a una salida del poder negociada de Nicolás Maduro.

Esta es la transcripción exacta del fragmento de la entrevista:

Entrevistador: Si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin él en el poder, ¿usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo?

Canciller Rosa Villavicencio: Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que puede haber una salida, una transición donde él pueda irse sin que tenga que pasar por la cárcel, y que venga alguien que pueda hacer esa transición, y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas, con un proceso muy transparente, sería lo más sano, lo que nosotros decimos y lo que se me está proponiendo. Y creo que Maduro estaría por aceptarlo.

Entrevistador: ¿Estaría por aceptarlo?

Canciller Rosa Villavicencio: Yo creo que él aceptaría ese planteamiento. Él ha estado buscando mediaciones, pero otra cosa es que Estados Unidos quiera aceptar, para mediar las dos partes deben aceptar.

