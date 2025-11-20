COP30 se traba en Brasil: Debate de financiamiento climático y temas logísticos afectan negociaciones

Las negociaciones de la Cumbre Climática de Naciones Unidas (COP30), que se llevan a cabo en Brasil, se trabaron a pesar de los intentos de la Presidencia brasileña de acelerarlas y del empuje que trató de imprimirle en persona el mandatario anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva.

Jorge Gastelumendi, asistente a la COP30 y director sénior del Centro de Resiliencia Climática del Atlantic Council, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las problemáticas a las que se vieron enfrentados los líderes en este evento.

“Hay esperanza de destrabar la negociación en la medida que haya claridad en materia de financiamiento climático, sobre todo para pérdidas y daños de los países menos desarrollados y a las islas, en desarrollo. Creo que ese va a ser el punto de quiebre en estas negociaciones, como siempre lo ha sido durante los últimos casi diez años”, aseguró.

Sin embargo, enfatizó en el caos que se vivió en medio de las conversaciones, destacando que el enfoque clave debe ser el balance del tema financiero y repensar el tema de deuda en países en vías de desarrollo.

“El Acuerdo de París es eso que propone Lula, que cada país haga el mejor esfuerzo posible y genere una interdependencia de los combustibles fósiles. Creo que el presidente Lula refleja ese espíritu de París. Hay un cambio de mentalidad en cuanto a qué tanto podemos hacer para reducir emisiones (…) Hoy en día, después de 10 años del Acuerdo de París, con las contribuciones de los países, el incremento de temperatura es de 2.8%, obviamente no nos deja cerca del 1.5% de incremento, que era el rango ideal, pero hay una mejora”, aseguró.

Finalmente, se refirió a las críticas sobre la realización de la COP30 en Belém, pues su organización habría presentado múltiples problemas.

“Creo que Brasil tuvo la mejor intención de poder justificar una COP en la Amazonía, en Belém. Pero sí hubo problemas para poder entregar una COP que merece la participación de todos los actores, desde la dificultad para llegar a Belén y el tema de alojamiento, eso redujo la posibilidad de actores que generalmente están en las COP estuvieras más presentes. Se deben elegir ligares con facilidades para que los actores vayan, sin eso perdemos mucho”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause COP30 se traba en Brasil: Debate de financiamiento climático y temas logísticos afectan negociaciones 09:36 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo