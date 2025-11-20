El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son los temas de mayor interés para Colombia en la COP30? MinAmbiente respondió

Este jueves, 20 de noviembre, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, en el marco de la COP30 que se lleva a cabo en Brasil.

“Hemos estado durante esta semana en las consultas sobre más de 10 temas que se abordan en las COP”, dijo la ministra en su primera intervención.

Así, la jefa de la cartera ambiental reveló cuáles son los temas más importantes del país.

¿Cuáles son los temas más importantes para Colombia en la COP30?

Irene Vélez aseguró que “para Colombia hemos marcado temas de mayor relevancia como la revitalización de la selva y la lucha contra el cambio climático”.

“La restructuración del sistema financiero internacional y la transición para eliminar los combustibles fósiles“, añadió.

Así mismo, la ministra dijo que “algunos temas son más contenciosos que otros, y el de combustibles fósiles está ganando ese reinado de lo polémico, ahí será difícil encontrar un punto de acuerdo”.

“Después de las consultas que hizo Brasil y unos primeros borradores, ellos se fueron a hacer desde cero unos documentos que es lo que estamos esperando que se publique hoy”, concluyó.

Cabe recordar que la COP30 se está llevando a cabo en Brasil. Inició el 10 de noviembre e irá hasta el 21 del mismo mes.

Escuche la entrevista completa a continuación:

