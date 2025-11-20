Estudiante denuncia racismo en La Gran Colombia: “dijo que las personas negras somos peligrosas”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Dijo que las personas negras somos peligrosas”: estudiante denuncia racismo en La Gran Colombia

W Radio conoció la denuncia de Ismary Quinto Mosquera, una estudiante de derecho de la Universidad La Gran Colombia que reveló haber sido víctima de conductas racistas por parte de una profesora y la institución en época de pandemia.

“Una profesora lanzó un comentario de que las personas negras somos más peligrosas y robamos más […] y que nos parecemos más a los monos”, mencionó Ismary, aclarando que posterior al hecho, ella realizó la queja formal ante las directivas de la Institución.

Según la estudiante, la reacción de la universidad fue hacer una encuesta a sus compañeros que consistía en preguntar si realmente ella había sido víctima de racismo, adicional a esto, permiten que la docente dé su versión de los hechos y cuando le pasan la voz a ella, los alumnos la cuestionaron y le pidieron retirarse por “no pertenecer”.

Por este motivo, ella toma la decisión de irse y se ve obligada a iniciar un proceso psiquiátrico.

La vicerrectora de Desarrollo Académico de la Universidad La Gran Colombia, María Gaby Boshell, afirmó que aunque en esa época ella no se encontraba posicionada en el cargo actual, indagó y conoció que no encontraron, en las grabaciones de las clases virtuales, pruebas que confirmaran la denuncia de Ismary.

“No estoy negando que Isamary diga mentiras o la verdad […] es una situación preocupante que en la universidad no se justifica”, dijo.

Aunque aseguró que la institución cuenta con una Oficina de Permanencia que trabaja en ese tipo de casos y que la misma ha estado haciéndole seguimiento a la denuncia de la estudiante desde el principio, Ismary negó comunicación y acompañamiento.

A lo anterior se suma que tras retomar clases luego de estar internada, cursa una materia llamada Ética Profesional, liderada por un profesor que nunca subió al sistema su nota, por lo que figuraba como perdida.

Ante esto, la vicerrectora justificó que se trató de un error del docente, quien está desvinculado hace años de la universidad y que la única manera de corregirlo es contando con la presencia del profesional, quien tiene el compromiso de acudir a la Oficina Jurídica para que quede formal y legalmente subida la nota.

