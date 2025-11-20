Dos mujeres colombianas que viven en México ingresaron a la Lista OFAC: esta es su historia
W Radio conoció detalles del porqué estas mujeres colombianas que viven en México fueron incluidas en la Lista OFAC.
Dos mujeres colombianas que viven en México ingresaron a la Lista OFAC: esta es su historia
01:37
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Logo OFAC e imagen de referencia de mujer. Fotos: UIAF / Getty Images
Este jueves, 20 de noviembre, dos colombianas fueron añadidas a la Lista OFAC, un listado que es realizado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
Se tratan Carmen Yelinet Valoyes Flórez y Daniela Alejandra Acuña Macías, dos colombianas que viven en México. Ambas están vinculadas al caso de drogas ilícitas, expediente 14059 y a Ryan James Wedding.
- Lea aquí: EEUU sancionó a exolímpico canadiense acusado de traficar cocaína desde Colombia y ordenar asesinatos
¿Cuál es la historia de estas dos colombianas en la Lista OFAC?
Ryan James Wedding, excompetidor olímpico canadiense, y es considerado uno de los narcotraficantes y criminales más violentos del mundo. Está acusado de traficar drogas desde Colombia y México para distribuir en Estados Unidos y Canadá.
Wedding tenía a su esposa, Miriam Andrea Castillo Moreno, quien lo ayudaba a lavar dinero que recibía por el tráfico de drogas. Tras esto, entra la historia de la colombiana Carmen Valoyes, quien era encargada de un ring de prostitución en México y se le acusa de haberlo ayudado con el asesinato de un testigo federal en enero de 2025.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Precisamente, es Valoyes la que le presenta a la otra colombiana, Daniela Alejandra Acuña Marcías, quien está acusada de recibir miles de dólares por parte de Wedding a cambio de conseguirle información sobre sus contrincantes.
Dos mujeres colombianas que viven en México ingresaron a la Lista OFAC: esta es su historia
01:37
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles