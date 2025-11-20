La W RadioLa W Radio

El fin era invitarlo a su sometimiento: nueva carta de Isaac Beltrán sobre reunión con Diego Marín

Isaac Beltrán, en su nueva carta a La W, defendió la reunión que sostuvo con Diego Marín, el ‘Zar del Contrabando’, en 2024.

04:15

Diego Marín, conocido como ‘El Pitufo’. Foto: Proporcionada por José David Rodríguez

En una nueva carta dirigida a La W, Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), defendió la reunión que tuvo con Diego Marín, en abril de 2024, momento en el que el ‘Zar del Contrabando’ ya tenía orden de captura en su contra.

En la misiva aseguró que dicha reunión era con el fin de invitar a Marín a “su sometimiento ante la justicia colombiana”.

Manifestó que la lucha contra el problema del contrabando “no se debe atender únicamente con un enfoque propio del derecho penal”.

Así las cosas, señaló el trabajo que hacen varias entidades del Estado como la Dian, la Fiscalía General de la Nación y la UIAF contra el contrabando.

“La inteligencia financiera no se agota en la detección del lavado de activos, sino que tiene también una función de prevención. Solo podemos prevenir cuando comprendemos el fenómeno de interés y para ello es legal y necesario identificar los intereses que animan a los actores clave del contrabando”, indicó.

Vea la carta completa de Isaac Beltrán a W Radio:

04:15

