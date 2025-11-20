Libro de Mariana Espinoza y una biblioteca. Fotos: Tornamesa y Getty Images.

“Es una historia del desapego”: Mariana Espinosa sobre su libro ‘Cuándo detener la música’

La escritora Mariana Espinosa Bleier habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, para conversar sobre su nuevo libro llamado ‘Cuándo detener la música’.

En la conversación la escritora dio detalles del trasfondo del libro y el tema central que trata.

“Es un libro sobre cómo se enfrenta el miedo a la muerte y a la moridera, como digo yo, desde el punto de vista del cuidador, que es Cristina, desde sus temores, rabias y emociones”, dijo en su primera intervención.

Y agregó: “Ella cuenta cómo fue cuidadora de su padre durante 25 años, quien sufrió un derrame cerebral y las decisiones que fue tomando en ese tiempo”.

“El libro aborda temas que no tocamos como la muerte asistida, los problemas familiares y las tragedias que mucha gente enfrenta, Es una historia conmovedora, de compasión, de empatía, pero también tiene algo de humor”, comentó.

Reveló que la historia se inspira en un hecho de su vida, pues fue cuidadora de su padre tras un derrame cerebral que él sufrió.

“Le presté mucho de ciertas experiencias como cuidadora a Cristina”, narró.

Comentó, además, que el libro también es “una historia de desapego. Todos los dilemas de Cristina sobre la decisión que ella toma son exactamente eso”.

