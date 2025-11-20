El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Esperamos que no nos dejen solos”: secretario de Gobierno de Jambaló, Cauca, por orden público

El secretario de Gobierno de Jambaló, Cauca, Fabián Moreno, denunció en entrevista en La W que el ataque perpetrado por un grupo armado ilegal con explosivos, ráfagas de fusil y drones cargados, afectó a la población civil, dejó al municipio sin energía y sin comunicación telefónica.

El funcionario resaltó que durante cuatro horas la Estación de Policía fue blanco del ataque y por primera vez en la historia del municipio objeto de drones con artefactos.

Además de la más de 50 viviendas afectadas, los civiles y policías heridos, lo localidad permanece sin energía eléctrica ni comunicaciones, luego de que los explosivos dañaran las líneas de conducción.

La empresa encargada del servicio no ha logrado ingresar al territorio por que no existen medidas de seguridad.

Moreno explicó que pese a la gravedad de la situación y al riesgo de nuevas incursiones armadas, la Gobernación del Cauca no ha llegado al territorio.

Destacó que, si han contado con el apoyo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desde el primer momento con una comisión de Derechos Humanos.

De acuerdo con el secretario de gobierno por el momento la conectividad es inexistente, cada vez que se va la energía, quedan incomunicados y desafortunadamente ni siquiera el Hospital cuenta con planta eléctrica para atender las emergencias.

“Esperamos que el Gobierno no nos deje solos”, puntualizó Fabián Moreno.

