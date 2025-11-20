Isaac Beltrán se reunió con Diego Marín cuando ya tenía orden de captura: ¿qué implicaciones tiene?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Isaac Beltrán se reunión con Diego Marín cuando ya tenía orden de captura: ¿qué implicaciones tiene?

Este jueves, 20 de noviembre, Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló más detalles del caso de Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF que visitó a Diego Marín, conocido también como ‘Papá Pitufo’, en abril de 2024.

Lea más: Isaac Beltrán, el funcionario de alto rango del Gobierno que se reunió con Diego Marín en Europa

Para ese tiempo, es decir, abril de 2024, la situación legal de Marín estaba enmarcada en una orden de captura con fines de extradición en su contra, expedida el 11 de marzo. El 5 de abril de ese año fue capturado en Valencia, España , y quedó en libertad provisional el día siguiente, es decir, el 6 de abril.

Le puede interesar “Es absolutamente falso”: Augusto Rodríguez niega plan para tomar control de UIAF

¿Por qué Isaac Beltrán no habría podido visitar a Diego Marín?

Teniendo en cuenta lo anterior, Sánchez Cristo reveló que desde la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación explicaron que una persona que está en trámite de extradición solo puede ser visitada por los funcionarios judiciales encargados de la investigación.

En esa línea, Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero, no habría podido visitar a Marín sin la compañía de funcionarios de la Fiscalía encargados del caso, ya que si ‘Papá Pitufo’ estaba detenido debía ser por una solicitud de extradición o por una circular roja de Interpol.

Así, en ambos casos, según explicó el ente acusador, solo podían visitarlo (a Diego Marín) funcionarios judiciales que llevaran el caso.

Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre, el mismo Beltrán envío una carta a La W en donde aseguró que la reunión suya con Diego Marín había sido autorizada por el presidente Gustavo Petro y, además, que esta misma se produjo “en un contexto legal muy específico

Lea también: ¿Para qué sirve la UIAF y a quiénes deben entregar los informes financieros? Lisandro Junco responde

Según dijo, la razón para autorizar esto era “entregar un mensaje al señor Diego Marín Buitrago en España y de esta manera aumentar el conocimiento que la inteligencia tiene sobre el contrabando”.

Y agregó: “Dicho mensaje era una invitación para que el señor Marín Buitrago se sometiera a la ley penal colombiana con las garantías que el Gobierno Nacional debería brindar frente a este caso en lo relacionado con la seguridad e integridad del procesado”

Escuche la noticia completa a continuación:

