“La situación se salió de control”: alcalde de Suárez, Cauca, tras constantes ataques en la región

Tras un ataque con explosivos dirigido contra la Estación de Policía de Suárez, Cauca, que dejó como saldo la muerte de una ciudadana ecuatoriana y un menor herido, pasó por los micrófonos de La W el alcalde local, César Cerón, para describir la crisis que se vive en el territorio.

El mandatario rechazó este tipo de sucesos que se repiten casi que día de por medio y desde hace varios años. En el más reciente tres drones con explosivos cayeron sobre la vía principal, afectando al comercio y los transeúntes, todo a plena luz del día.

También denunció que la población queda en medio del fuego cruzado y como ejemplo utilizó la situación de la vereda El Amparo que vive prácticamente confinada. “Hay una escuela donde los niños no asisten a clases, la población está confinada, no pueden ir a las fincas, porque los grupos armados o el Ejército disparan de un lado o de otro en medio de las confrontaciones”.

La situación agrava la crisis humanitaria registrada desde el comienzo del mes, cuando se registró un ataque con explosivos que dejó viviendas destruidas de las familias que viven del rebusque, del comercio y que aún no han sido atendidas.

Según César Cerón, los más afectados son los civiles en una guerra que calificó como absurda que la población no eligió vivir.

Insistió en que la tecnología para repeler los drones implementada solo se limita a la protección de la Estación de Policía, mientras los explosivos caen sobre la población civil.

Sumado a esto el alcalde cuestionó la falta de respuesta del Gobierno a la alerta temprana número 18 de la Defensoría del Pueblo, emitida tres días antes del carrobomba que sacudió al municipio.

“Pedimos que esa alerta se haga efectiva y que no se quede en el papel. De nada nos sirve a los alcaldes que salga una alerta de la Defensoría y que parecía que solo son recomendaciones no vinculantes y que el Gobierno no atiende”.

El mandatario de Suárez, Cauca, resaltó que, “yo como alcalde no sé ya más qué hacer, la situación se desbordó, se salió del control, es una problemática que lamentamos, me corresponde a mí hacerlo, pero si me ayudan pues lo podemos sacar, hacer las cosas mejor o podemos corregir esta situación”.

El alcalde exigió al Gobierno atender a las víctimas que vienen soportando la peor parte de la violencia.

Escuche la entrevista completa en La W:

