“Las mujeres no necesitan que hablen por ellas, sino que las escuchen”: Nadia Murad, Nobel de Paz

Nadia Murad, Nobel de Paz, habló en La W haciendo un llamado a las mujeres latinas que son actualmente víctimas de violencia, animándolas a no dejar que la impunidad sea una regla.

06:10

Nadia Murad. Foto: Christopher Pike/Getty Images

Miguel Ángel González

La premio Nobel de Paz Nadia Murad, activista yazidí y sobreviviente de esclavitud sexual a manos del Estado Islámico, se encuentra este 20 de noviembre en el ‘She is Global Forum 2025′, en dónde hablando con La W compartió un mensaje para las mujeres que enfrentan la violencia.

Murad aseguró que la violencia de género en Colombia es “lamentablemente muy común” y suele quedar impune, haciendo que los agresores no tengan consecuencias.

Murad también fue consultada sobre las supervivientes de maltrato que tienen miedo de contar su historia. La activista explicó que incluso en su propia familia, dónde todas las mujeres fueron víctimas de secuestro y violencia, muchas no se logran sentir preparadas para hablar, pero que ella asumió la responsabilidad de hacerlo.

Así, resaltó que en la actualidad “las mujeres no necesitan que hablen por ellas, sino que las escuchen”.

Alguien tenía que salir y decirle al mundo que nos falló”, contó. Sobre su mismo proceso, conto que aún después de 11 años del genocidio yazidí no ha podido lograr una felicidad plena, pues su duelo aún continua y la justicia que no ha logrado le impide sanar.

Escuche la entrevista aquí:

“Las mujeres no necesitan que hablen por ellas, sino que las escuchen”: Nadia Murad, Nobel de Paz

06:10

