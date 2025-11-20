Mala manipulación de arma de fuego de un uniformado, causa la muerte de una mujer en Chiscas, Boyacá

Paralelo a la situación registrada en el municipio de El Espino, en donde el Batallón de Alta Montaña fue atacado con explosivos, en Chiscas, otro municipio ubicado en la misma provincia de Gutiérrez, al norte de Boyacá, se generó un hecho que conmocionó a la comunidad.

Se trata de la muerte en hechos confusos de Liliana Cruz Buitrago, oriunda del municipio de Ramiriquí y compañera sentimental de Hamintón Ruíz, comandante de Policía de Chiscas.

Frente al hecho, el Comandante del departamento de Policía de Boyacá, Coronel Freddy Barbosa, informó que al lugar llegó la comisión de verificación con el equipo interdisciplinario conformado por Policía Judicial, Inteligencia, personal de Disciplina y Justicia Penal.

“Desde el momento en que conocimos la lamentable noticia, desplegamos nuestras capacidades para hacer la investigación de lo que había sucedido. Todo indica que la muerte fue accidental, una mala manipulación de un arma de fuego de dotación por parte de uno de los uniformados que se encontraban cerca de esta persona y le habría generado una herida mortal”.

Luego de establecerse esta situación, ya se han identificado a algunos miembros de la Policía que estarían involucrados en el hecho.

“La parte técnica y tanto a través de la Fiscalía general de la Nación como de Medicina Legal así como nuestra Justicia Penal Militar, determinará quién manipuló de manera imprudente el arma de fuego”. Agregó el coronel.

Con base en estas investigaciones, se espera la pronta determinación del autor de la muerte accidental, de la joven de 25 años.