Mesa de Alto Nivel por crisis en la Universidad del Atlántico

Barranquilla

Ante la crisis que persiste en la Universidad del Atlántico, fue convocada una Mesa de Alto Nivel, por el paro estudiantil y las manifestaciones que se han reportado contra la elección de rector al interior de la institución.

La acción corresponde a la activación de una ruta de intervención política y a un llamado urgente de la Gobernación del Atlántico, dirigido al Ministerio de Educación, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, para abrir un proceso de diálogo.

La mesa fue convocada solo un día después de que el Gobierno nacional ordenara vigilancia permanente por las presuntas irregularidades denunciadas en la elección del rector en la universidad.

Dicho espacio fue convocado a través de una comunicación oficial con fecha de este 19 de noviembre.

En la misma también se pidió la articulación de esfuerzos entre el Estado, los entes de control y las autoridades regionales, por las tensiones en la institución que han puesto en riesgo la prestación del servicio educativo.