El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Moción de censura al MinDefensa tiene futuro? Centro Democrático no la apoyará

El mundo político en Colombia tiene dos temas en su agenda esta semana: los bombarderos en los que fallecieron menores y la relación entre Colombia y Venezuela, luego de que la canciller Rosa Villavicencio asegurara que Colombia podría apoyar una salida negociada de Nicolás Maduro del poder; pero luego reculara.

Sobre la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que tiene como motivo los bombardeos, la senadora Sandra Ramírez, de Comunes, aseguró que aunque se votará en la Cámara de Representantes, prefiere no fijar la posición de su partido. Aún así, insistió en que el país debería parar los bombardeos como práctica militar: “Firmamos un acuerdo para terminar la guerra (…) quisiéramos que ya en Colombia no se diesen bombardeos”.

Por su parte, el representante Cristian Garcés, del Centro Democrático, aseguró que la moción no tiene futuro, porque su partido no la va a apoyar: “No hay la más mínima posibilidad de que la moción de censura salga adelante”.

Y defendió el uso de bombardeo: “Esta tragedia de la muerte de menores es culpa de los grupos armados, no de nuestras Fuerzas Militares (…) no nos vamos a dejar llevar a detener el accionar de la Fuerza Pública”.

Más información: La Cancillería desmintió supuesto plan de apoyo para salida negociada de Nicolás Maduro

De otro lado, el otro debate tiene que ver con la posición del Gobierno frente a Venezuela, luego de que la canciller Rosa Villavicencio negara haber respaldado una salida negociada del poder de Nicolás Maduro.

Para Garcés, el cambio de postura del Ejecutivo evidencia que “el Gobierno de Petro es socio del gobierno de Maduro (…) a la ministra se le salió una información que seguramente están manejando por debajo de la mesa".

Y agregó que el Gobierno colombiano “hará todo lo posible para que el Gobierno de Maduro se salga con la suya”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause ¿Moción de censura al MinDefensa tiene futuro? Centro Democrático no la apoyará 12:51 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo