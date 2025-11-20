Publicamos transcripción literal: periodista español que entrevistó a canciller Rosa Villavicencio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que la información producto de la entrevista otorgada por la canciller en Madrid, España, y publicada por Bloomberg Línea, relacionada con un supuesto apoyo del Gobierno de Colombia a un plan de salida de Nicolás Maduro del poder, fue sacada de contexto.

Ese medio había mencionado que según la canciller Rosa Villavicencio, el Gobierno Nacional respaldaría un plan para que Nicolás Maduro entregue el poder a un Gobierno de transición en Venezuela, que se encargue de la organización de nuevas elecciones en ese país.

Por esta razón, el corresponsal habló en La W y aclaró el tema.

“No está en mi interés entrar en algún tipo de polémica con la canciller Rosa Villavicencio que nos atendió amablemente”, dijo el periodista en su primera intervención.

En ese sentido, aseguró: “Lo que nosotros hicimos fue publicar, de manera fidedigna, fehaciente y fiel a sus palabras, lo que ella nos dijo, y su posición y orientación sobe un posible plan de transición en Venezuela”.

Basteiro también afirmó que “el artículo pasó todo los filtros internos del medio internacional” que, según él, “son exigentes”.

“Además, publicamos la transcripción literal, sus palabras, tal cual a parte en donde se ven las preguntas y las respuestas, fueron tres preguntas sobre el mismo asunto”, contó.

Por otro lado, Basteiro aseguro que tiene “por partida doble” la grabación de esa entrevista. “Hubo dos dispositivos de grabación, como muchos periodistas hacemos, para recoger lo que dice un entrevistado, poder repasar, escuchar con atención y trascribir literalmente lo que dijo”.

Además, comentó que el Gobierno no ha enviado una solicitud formal de retractación a ese medio.

“Las palabras están claras y ella las manifestó con total tranquilidad y de forma voluntaria”, agregó.

Finalmente, dijo que “la conversación abarcó otros temas de la situación actual de Colombia, con lo cual la conversación fue más amplia, pero hemos publicado no solo un artículo recogiendo sus palabras, sino la transcripción para que no haya ninguna duda”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

