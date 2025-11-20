¿Qué opina del cambio de versión de la Cancillería sobre salida de Maduro del Gobierno venezolano?
Colombia
El tema del día de hoy se plantea por la información publicada por Bloomberg, en la que la canciller Rosa Villavicencio un supuesto apoyo del gobierno de Colombia a un plan de salida de Nicolás Maduro del poder.
Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, la Cancillería desmintió la información y aseguró: “El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite aclarar que la información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio en la entrevista”.