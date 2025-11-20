Se volvió cacería de brujas: colombiano pide ser deportado desde cárcel en EEUU tras 8 meses preso

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló este jueves, 20 de noviembre, Jonathan Torres, un colombiano de 33 años recluido en una cárcel en Plymouth, Massachusetts, Estados Unidos, que está pidiendo ser deportado debido a que tiene una situación familiar que atender en Colombia.

¿Cómo lo detuvieron?

Torres, en su primera intervención, contó cómo fue que lo detuvieron.

“Estoy preso por ser migrante, en el momento de mi captura estaba haciendo Uber. Me requirió la Policía Estatal, fui a una Corte, allí pagué una fianza y saliendo me capturan los agentes de migración del ICE, eso fue en marzo”, narró.

Esta pidiendo su deportación

Torres comentó que una vez las autoridades le dijeron que no había forma de tramitar su estado migratorio para que se pudiera quedar en Estados Unidos, pues era lo que quería, pidió ser deportado a Colombia y abandonar su caso, no pelearlo, pues debe atender en situación familiar en el país, pero el proceso no ha avanzado y ya lleva 8 meses preso.

“Tengo un problema familiar con la salud de mi abuelo materno. Le he solicitado a los agentes de migración del ICE que por favor yo tuviera una deportación inmediata ya que la enfermedad de mi abuelo es terminal. Mi mamá necesita apoyo y yo también estoy sufriendo secuelas del encierro”, comentó.

Dijo que el 8 de octubre la jueza del caso decidió expulsarlo del país, pero no ha tenido respuesta sobre el avance del trámite.

Así mismo, dijo que no ha podido comunicarse con el Consulado de Colombia en Boston. “El consulado es una contestadora”, subrayó.

Explicó que cumplía los requisitos para ser deportado: “Cuando fui retenido yo tenía el pasaporte y mis documentos como la cédula. Tengo todos los filtros para ser deportado, pero los agentes no responden preguntas desde hace mas de un mes”.

“Cuando me capturaron estaba en un proceso de papeles y cuando me capturan debo reiniciarlo todo. Debido a que las Cortes lo están haciendo muy largo y por el problema que tengo decidió no seguir con mi caso”, relató.

Torres dijo que fue capturado no por algo criminal, pues no tiene anotaciones en las bases de datos de Estados Unidos; para él el tema migratorio en ese país “se volvió una cacería de brujas. Uno no puede estar tranquilo afuera”.

