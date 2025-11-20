SIC confirma millonaria multa contra constructoras de lujoso edificio Peñas Blancas
Con esta sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, conocida en primicia por La W, se cierra un capítulo más de una pelea jurídica con los copropietarios de más de 10 años.
Edificio Peñas Blancas en Bogota. Foto/Cortesía.
La W conoció en primicia que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó, en segunda instancia, las multas impuestas a Escalar Gerencia Inmobiliaria y a Granitos y Mármoles, así como a Peñas Blancas S.A en liquidación, por una suma superior a 1.000 millones de pesos, por la construcción del lujoso edificio Peñas Blancas, en Bogotá.
Así las cosas, con esta decisión histórica de la SIC, los constructores en el país deben responder por las deficiencias de diseño y la construcción de las fachadas de los edificios si son inseguras, como ocurrió con la fachada de Peñas Blancas. Por estos hechos los copropietarios denunciaron ante la SIC.
Es decir, en este caso salieron triunfadores los copropietarios y mal librados los constructores iniciales de la fachada del emblemático edificio, uno de los más icónicos de Bogotá.
Hay que recordar que hoy el Edificio Peñas Blancas terminó la reconstrucción de la fachada con recursos de los propietarios de los 66 apartamentos, siendo considerada una obra de ingeniería y arquitectura moderna, que incluso ha tenido reconocimientos en el sector inmobiliario.
Esta disputa es de vieja data, pero el 20 de noviembre del año pasado la SIC puso la sanción en primera instancia que ahora está confirmando en segunda instancia.
Esto dijo la SIC:
