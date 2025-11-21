El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Ingrid Betancourt vuelve a campaña, ¿con o sin oxígeno?

Al Oído cerramos esta semana con nuestros políticos que dan más vueltas que una montaña rusa.

Arranquemos con el rifirrafe entre el candidato Héctor Olimpo y Aníbal Gaviria que dejó muchas preguntas porque como se dice por ahí a esa historia le falta un pedazo.

Cabe recordar que Aníbal Gaviria anunció que se hacía a un lado “por amor a Colombia” de la candidatura a la presidencia.

Pero lo que supimos Al Oído es distinto: cuándo existía la coalición de las regiones, todos querían ser candidatos, hasta que llegó la hora de meterse la mano al bolsillo para pagar la encuesta y empezar giras.

Ahí el entusiasmo se desinfló: varios dijeron que “no había cómo”.

Y cuando tocó hacer recorridos, reuniones y agendas públicas, ni Gaviria ni Juan Guillermo Zuluaga se movieron.

Así las cosas, se dijo que no podían hacer encuesta para el 1 de diciembre y hoy lo que queda de aquella unión y aquel amor es que el único que entregó firmas fue Héctor Olimpo.

Esa coalición no se rompió esta semana; venía fracturada desde hace rato. Hoy cada uno anda mirando hacia cuál cargo saltar el próximo año.

La maratón por las firmas:

Mientras tanto, hay más de 15 candidatos recogiendo firmas en el país. La mayoría está sufriendo por un lado por la logística y por el otro por los recursos que se necesitan.

Pero Al Oído conocimos que la que no se esperaba y dará la sorpresa es Sondra Macollins: ya completó sus firmas, las auditó y las entregará en dos semanas. Además prerpara un podcast de historias de mujeres reales, que será el corazón de su apuesta de empoderamiento.

Lo que parecía una contradicción:

Ahora, la lista al Congreso del Partido Oxígeno. El arranque, lejos de oxigenar, dejó a varios casi sin aire. Eso sumado a que como en cada elección vuelve Ingrid Betancourt. ¿Qué tan interesante tendrá la época electoral que Ingrid nunca defrauda y siempre se vuelve a lanzar?

En pleno lanzamiento, la cabeza de lista dijo que su candidato presidencial sería Aníbal Gaviria y no Juan Carlos Pinzón, que es el avalado por el partido.

El detalle clave: Gaviria no será candidato presidencial. Un debut que, en vez de claridad, abrió confusión y ruido.

En el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe pidió reconocer a las tres mujeres precandidatas del partido.

El gesto sonó bien, pero en un chat, donde están congresistas que no apoyan ni a Miguel Uribe ni a Pinzón, soltaron la frase del viernes: “el mejor reconocimiento, después de tantos años, es que una de ellas sea la candidata. Lo demás es moño”.

Un poema

El presidente escribió exactamente esto en su cuenta de X:

“Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo.”

Claro, uno no puede olvidar cómo tantas feministas del cambio repetían: “por eso votamos, el cambio es con las mujeres o no será”. ¿Será que hoy siguen diciendo lo mismo?

Este capítulo termina siendo mejor que el día en que nos habló de la conexión entre el clítoris y la libertad.

La pregunta es: ¿Qué capítulo seguirá en esta historia de Petro y su bandera de las mujeres?

