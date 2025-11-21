Así es Medellín, la ciudad en donde todo florece y el turismo internacional está en auge

Colombia

En la actualidad no es un secreto que Medellín, la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’, como se le conoce también, se encuentra inmersa en una era de auge turístico sin precedentes que la está redefiniendo en el mapa global, pues el panorama internacional ‘manda la parada’.

Las cifras respaldan las afirmaciones

Y es que, precisamente, las cifras del primer semestre de 2025 no hacen más que confirmar esta tendencia histórica: un total de 954.632 visitantes arribaron al distrito, marcando un notable crecimiento del 12,4% en comparación con el año anterior.

Ahora, más allá del volumen, el carácter internacional de este flujo es crucial, con más de la mitad de los visitantes procedentes del extranjero, consolidando la vocación mundial de la ciudad.

El sector internacional pone la lupa en Medellín como una región para el turismo.

Esto anterior deja entre ver la relevancia que el aspecto internacional ha tomado, pues el sector ha puesto la lupa en Medellín debido a que es un destino ampliamente apetecido.

En esa línea, el liderazgo en la emisión de turistas proviene de mercados estratégicos, con Estados Unidos a la cabeza, seguido por países latinoamericanos clave como Panamá, México, Perú y Costa Rica.

Este último, en particular, ha mostrado una conexión destacada, evidenciando el éxito de las estrategias de promoción internacional de Medellín, que se posiciona como el segundo destino colombiano más relevante después de Bogotá en captación de reservas internacionales.

El turismo como un motor de desarrollo económico sostenido.

El impacto de este torrente de visitantes trasciende lo estadístico para convertirse en un poderoso motor de dinamización económica.

La derrama económica generada supera los 58.000 millones de pesos en el primer semestre, inyectando vitalidad a la economía local.

Este crecimiento se refleja directamente en la cadena de valor del sector, desde la hostelería y la gastronomía hasta el transporte y las actividades recreativas.

Adicionalmente, la ocupación hotelera se disparó a un robusto 72,2%, un indicador de que el alojamiento se mantiene fuerte y que los turistas están optando por estancias más largas, buscando una exploración más profunda del destino.

Este auge turístico contribuye significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad, generando miles de empleos directos e indirectos y fomentando el emprendimiento local.

El sector no solo se recupera, sino que se proyecta como una palanca de desarrollo integral y sostenible.

Todo lo anterior se da gracias a la amplia oferta deportiva, cultural, musical, gastronómica y educativa con la que cuenta la capital del departamento de Antioquia.

Competencia regional y posicionamiento de marca.

Medellín ha dejado de ser solo un destino emergente para competir de igual a igual con metrópolis consolidadas de la región.

Actualmente, se codea con ciudades como Lima y Santiago de Chile, afianzándose entre las diez urbes más visitadas de América Latina.

Este éxito es el resultado de una estrategia de transformación que ha capitalizado el valor de la innovación, la cultura, la resiliencia y la seguridad.

La ciudad ya no se ofrece como un simple lugar de paso, sino como una experiencia viva y cultural.

Su atractivo es constante a lo largo del año, alimentado por una agenda nutrida de eventos, ferias, festivales y una oferta gastronómica que celebra la riqueza local.

La calidez y hospitalidad de su gente son, además, un factor diferenciador clave que los visitantes resaltan. La visión de la ciudad se enfoca en atraer a un visitante de valor, que prolongue su estadía y participe en la vida cultural y de negocios, incluyendo el turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exposiciones).

La mejora en la conectividad aérea, con proyecciones de alcanzar más de 25 rutas internacionales directas, subraya el compromiso de Medellín por seguir fortaleciendo su alcance global y consolidarse como un epicentro turístico de primer nivel.

Es así como, de esta forma, Medellín florece con propósito y mantiene viva su ‘eterna primavera, pues cada turista que llega siembra oportunidades, empleo y orgullo local.