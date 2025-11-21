Cancillería insistirá a través de canales diplomáticos para liberación de colombianos en Venezuela

Tras las denuncias de varias familias de colombianos que aseguran están detenidos ilegalmente en Venezuela, la Cancillería realizó una mesa de trabajo para trazar una hoja de ruta y activar por la vía diplomática los canales que lleven a su liberación. Aunque el vicecanciller Mauricio Jaramillo no habló de tiempos en específico, aseguró que insistirá en su liberación.

"Para nosotros es muy importante mantener también un diálogo con las autoridades venezolanas para hacerles saber de las inconformidades de las familias, para transmitir esa necesidad de que hay unos mínimos humanitarios de estos colombianos detenidos en Venezuela y para ir actualizando todos los casos y que, como le digo, haya toda la transparencia en esos procesos judiciales que enfrentan nuestros colombianos en el exterior"’, aseguró el Vicecanciller.

Por otra parte, el vicecanciller se refirió a las denuncias hechas por los colombianos que continúan en la zona de Villa del Rosario, frontera con Venezuela, exigiendo la liberación de sus familiares, dice que hablan de situaciones precarias en materia de salud mental y física.

“Hay una persona que lleva más de 10 años, de esa persona pues tenemos una información bastante completa, y obviamente los casos más recientes son casos donde la recolección de información ha sido mucho más compleja“, advirtió el funcionario.

Aunque el vicecanciller no se refirió a un número específico de colombianos detenidos en Venezuela, dijo que el proceso inició con 38 casos, sin embargo, aseguró que se han sumado nuevas denuncias.

