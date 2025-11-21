Comité de Seguimiento Electoral para las elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena

Santa Marta

La Registraduría Nacional del Estado Civil lideró en Santa Marta, un Comité de Seguimiento para la elección atípica de gobernador del Magdalena, que se llevará a cabo este domingo, 23 de noviembre, en los 30 municipios del departamento.

Durante el encuentro el delegado electoral, Jaime Hernando Suárez, explicó que para el proceso democrático habrá biometría facial como medida de transparencia y plantilla en lenguaje braille en todas las mesas para facilitar el voto a las personas con discapacidad visual.

Por otro lado se informó que están habilitados para votar los ciudadanos incluidos en el censo electoral de 2023 con las correspondientes depuraciones, como los jóvenes que cumplieron la mayoría de edad, las defunciones y quienes han ingresado o se han retirado de la Fuerza Pública.

Capacitación a los medios de comunicación del Magdalena

La Registraduría Nacional del Estado Civil capacitó a cerca de 40 directores de medios de comunicación y periodistas del departamento del Magdalena, de cara a la elección atípica.

Algunas de las actividades que fueron socializadas fueron la conformación del censo electoral, el trámite de inscripción de ciudadanos para actualizar su puesto de votación, la inscripción de candidaturas, la designación de jurados de votación, los procesos de preconteo y escrutinio, entre otras.